«Подрезали и добивали молотком»: в Киеве неизвестные в масках напали на «киборга», защищавшего Донецкий аэропорт

Вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской четверо неизвестных в масках напали на защитника Донецкого аэропорта – киборга Ивича (Дмитрия Вербича).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Евгения Серая.

«На Дмитрия Вербича совершили нападение на ул. Константиновская 59/5. Нападавшие — 4 человека в масках. Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком», — написала она.

По словам Евгении, спустя несколько минут на место происшествия прибыли киборги Валентин Бондаренко и Александр Чуб.

«В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное», — добавила Серая.

Бондаренко на своей странице в Facebook обнародовал фото окровавленного киборга и попросил откликнуться всех, кто видел нападавших.

Позже стало известно, что столичная полиция разыскивает трех парней и двух девушек, которые в Киеве напали на участника АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба полиции.

«Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р. Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств инцидента полицейские выехали в больницу и на место происшествия, где обследовали место трагедии и посмотрели камеры видеонаблюдения.

«На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных лиц, имеете информацию о них или их местонахождение, просим сообщить об этом по телефону 102», — отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим. народный депутат Сергей Лещенко заявил, что подозреваемые в избиении Накйема уже пытаются «порешать» вопрос.