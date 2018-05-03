В Николаеве суд продолжает избирать меру пресечения Казимирову ОНЛАЙН

В четверг, 3 мая, Центральный районный суд продолжает избирать меру пресечения скандально известному Алексею Казимирову.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Прокуратура просит суд избрать Казимирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,5 миллиона гривен. О событиях на заседании 2 мая можно прочитать по этой ссылке.

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10:49 Суд продолжает изучать доказательства стороны защиты. Адвокаты предоставляли документы, подтверждающие болезнь Казимирова. Согласно этим медицинским справкам, в феврале медики выявили улучшение состояния здоровья подозреваемого и вместо второй группы инвалидности диагностировали третью группу.

Сам Казимиров уверяет, что из-за опухоли у него периодически немеет правая часть тела, иногда плохо видит на один глаз.

Адвокаты просят применить к Казимирову меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, поскольку он якобы не сможет получить в СИЗО необходимую помощь.

Судья Светлана Скрипченко Алексей Казимиров со своими адвокатами

10:14 В суд прибыл Алексей Казимиров в сопровождении адвоката и своих родных. Также на заседание пришли представители националистических организации и другие активисты.

Для обеспечения правопорядка в суде привлекли сотрудников спецроты полиции и патрульных.





Напомним, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и ДТП

Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia».

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город, задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом, «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казмимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

А 6 марта 2018 года Казимирова в очередной раз задержали за нарушение ПДД на «Mercedes» в районе Ингульского спуска. Патрульные снова составили на Алексея Казмирова протокол по части 3 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.