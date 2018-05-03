«Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция»: полиция завела дело на главу одесского ПС за антисемитские лозунги

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Полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан во время акций, которые прошли в городе 2 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

«В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», – заявил он.

«По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по ч. 1 ст. 161 «Нарушение расовой, национальной равноправия граждан», – сообщил министр.

Напомним, 2 мая в Одессе на митинге националистов глава одесского ПС выступила с антисемитским лозунгом.

Роман Свиридов

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