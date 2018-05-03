«Я инвалид с детства, но на инвалидность подали в 2012 году», - Казимиров о своей «болезни» и получении водительских прав

Скандально известный Алексей Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Об этом он рассказал в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения в четверг, 3 мая.

Как рассказал Казимиров, отвечая на вопросы судьи, после прохождения лечения ему становится легче, и физически он может управлять транспортным средством. Однако в то время, когда его якобы болезнь обостряется, он «не может ничего делать: теряет силы, постоянно хочет спать, страдает от головных болей».

Далее приводим расшифровку диалога Казимирова и судьи Светланы Скрипченко.

- Уточните, пожалуйста, для того, чтобы получить право управлять транспортным средством, садиться за руль, у нас законодателями предусмотрен ряд процедур: получение сертификата от врача-нарколога, врача-психиатра, то есть проводится осмотр, медицинские показатели. Если вы плохо видите, то и должны быть в очках. Есть ряд ограничений, установленный законодательством порядок, которого должны придерживаться, - сказала судья. – Когда я проходил в 2006 году, я видел нормально, - ответил Казимиров. – Вы заболели в 2006. Права вы могли получить только через 2 года. – В 2006 году я не так тяжко болел. – Справку вы должны были взять в 2008 году. Через 2 года. – Но я же не инвалид с 2006 года. – Как? Вы же инвалид детства (ранее на судебном заседании Казимиров упоминал, что он с детства является инвалидом, – ПН). – Инвалид детства, но на инвалидность мы не подавали. Я больной человек, на инвалидность мы подали только лишь в 2012 году. – То, что вы не обратились в какой-то орган для получения какого-то документа, это не указывает на то, что вы здоровый. Так? – Я не здоровый. На тот момент, когда я управлял транспортным средством, я мог управлять, потому что я и видел, и слышал (имеется ввиду 24 декабря 2016 года, когда на Казимирова сотрудники патрульной полиции составили админпротокол, тогда Заводский суд признал его виновным в административном правонарушении и апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, – ПН), – На момент получения права управления транспортным средством вы были здоровы? – Я видел и слышал. Но моя болезнь всегда обостряется. Ее всегда нужно залечивать. На нервной почве. Мне нельзя нервничать, нельзя переживать. Я нервничаю и переживаю – все. Если я нормально себя чувствую, то есть нервной почвы нет, то я могу нормально себя чувствовать. – Скажите, пожалуйста, какая целесообразность управления транспортным средством, если вы нервничаете, и у вас ухудшается состояние здоровья? На дороге ты нервничаешь – тот прижался, тот не так обогнал, тот на красный поехал, тот под колеса побежал… Зачем? Это же подрывает ваше здоровье. – Ваша честь. Сейчас... Я себя плохо чувствую. Тяжело отвечать.

Кроме того, Казимиров в ответе на вопрос судьи сказал, что не помнит, интересовался ли у врача, можно ли ему в связи с «болезнью» управлять автомобилем. При этом Казимиров утверждает, что, по словам врача, он может работать по состоянию здоровья. Примечательно, что сторона защиты уверяла в том, что с 2012 года Казимиров совершил только одно административное правонарушение.

– Ваша честь, Казимиров Алексей Алексеевич вам пояснил, что с момента 2012 года он один раз совершил административное правонарушение – 24 декабря 2016 года в случае крайней необходимости, так как его друг плохо себя чувствовал. Он ездил возле своего дома, никаких правил он не нарушал, - сказал адвокат Казимирова. – Это было все в моем районе, - добавил Казимиров. – Как правила не нарушали, если не имели водительского удостоверения при управлении транспортным средством? - спросила судья Скрипченко. – Никаких правил дорожного движения нарушено не было: никого не сбил, ничего не сделал. Я имею ввиду, что он объяснил, что это был случай крайней необходимости. И как свидетели там подписали и отец, и сестра, что это был случай крайней необходимости. Они написали это в протоколе, - уверял адвокат.

Стоит отметить, что ранее в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что по данным полиции зарегистрировано 9 случаев ДТП с участием Казимирова, во время которых он находился в состоянии наркотического опьянения.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia». В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги с продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует его пропажу.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.