НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен

Экспертиза установила подделку документов о продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.

Об этом свидетельствуют два (1, 2) определения Соломенского районного суда Киева от 18 апреля, обнародованные в Едином реестре судебных решений 3 мая, передают «Украинские новости».

Экспертиза проводилась в рамках расследования Национального антикоррупционное бюро. НАБУ расследует возможное незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации и использование поддельных документов Ляшко.

В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от РП на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн.

В то же время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко, подписание по этому поводу каких-либо документов, а также передачу Ляшко денег.

По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для «отмывания» 2,2 млн гривен.

В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания «Контракт-Авто».

Основанием для перерегистрации стало, в том числе, заявление, подписанное от имени Вьюн.

В то же время судебная почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, которых находились во время перерегистрации автомобиля возле зданий компании «Контракт-Авто» и сервисного центра Министерства внутренних дел.

Напомним, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.