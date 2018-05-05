«Пришел родственник и попросил оставить мешок»: На Николаевщине суд оправдал обвиняемого в хранении наркотиков

В Николаевской области суд оправдал обвиняемого в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах – мужчина сказал, что наркотики принес покойный родственник.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Обвиняемый в суде не признал свою вину. Он рассказал, что в октябре 2015 года к нему пришел родственник Гуров и попросил оставить завязанный мешок. Мужчина оставил мешок возле ворот, но Гуров за ним так и не пришел. Позже обвиняемый положил мешок в свою кладовку. Он также уверял, что не проверял содержимое и не знал, что в мешке.

«В январе 2016 года Гуров умер, а мешок так и остался у него на хранении. Он думал, что может кто-то придет с родных умершего за тем мешком. Однако никто не приходил. Весной 2016 он убирал в кладовке, развязал мешок, достал из него один полиэтиленовый пакет, который был внутри, и увидел, что там находится конопля. После этого он решил сжечь мешок с коноплей, однако не нашел на это времени», – говорится в приговоре о показаниях обвиняемого.

В январе 2017 года к обвиняемому пришли полицейские и нашли восемь пакетов с крупноизмельченным веществом растительного происхождения и четыре с мелкоизмельченной коноплей. Также у мужчины на чердаке нашли еще две сухие ветви наркосодержащего растения. Если мешок с наркотиками обвиняемый объяснял действиями родственниками, то о сухих ветках конопли на чердаке сказал, что туда мог пройти любой желающий.

В итоге суд признал обвиняемого невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, и оправдал его за недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Напомним, житель Николаевщины рассказал полиции, что хранил дома 21 килограмм конопли, чтобы кормить коз.