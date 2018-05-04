В Николаеве отдали под суд обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка – ей грозит пожизненное заключение

В Николаеве завершено досудебное расследование в деле 30-летней женщины, которая обвиняется в жестоком убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в феврале этого года. Женщина родила младенца на своем балконе, задушила его и нанесла ребенку 22 колото-резаные раны в шею, грудную клетку, живот и конечности. Смерть ребенка в соответствии с заключением эксперта наступила от удушения.

«Ее действия квалифицированы по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство малолетнего ребенка»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом», - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт направили в Заводский районный суд Николаева для рассмотрения по существу.