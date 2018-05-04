В Киеве националисты задержали бразильского боевика Лусварги и ведут в СБУ

В Киеве задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего за террористов «ДНР», который находился сегодня возле посольства Бразилии в Киеве.

Видео задержания на своей странице в Facebook опубликовал активист националистической организации «С14» Евгений Карась

До этого он находится на территории посольства Бразилии в Киеве. Туда он уехал после проживания в Свято-Покровском монастыре.

Это в ходе визита в монастырь выяснили активисты указанной организации. Сейчас его ведут в главное управление СБУ возле «Золотых ворот».

По пути в ведомство активисты остановились и он смог сказать несколько слов журналистам. Он попросил прощения у украинского народа.

До этого националисты наведались в Свято-Покровский Голосеевский монастырь УПЦ (МП), где был замечен Лусварги.

Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы. Однако в августе 2017 приговор бразильскому боевику отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию.

3 мая 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат).