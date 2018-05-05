В Николаеве будут судить врача, которого обвиняют в смерти парня

В Николаеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача Больницы скорой медицинской помощи, который обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В марте 2016 года врач в нарушение требований законов Украины, должностной инструкции, медицинских протоколов, не обеспечил своевременную и качественную медицинскую помощь на этапе лечения 26-летнему жителю Николаева. Этот парень в дальнейшем скончался в реанимационном отделении больницы, так и не получив необходимого оперативного вмешательства.

27 апреля обвинительный акт направили в Заводский районный суда для рассмотрения по существу.