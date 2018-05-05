На Николаевщине водный патруль разоблачил браконьеров, которые в нерест сетями выловили около 400 рыб

В субботу, 5 мая, николаевский полицейский водный патруль во время рейда по отработке реки Южный Буг возле села Козырка Очаковского района обнаружили злоумышленников, которые в нерест сетями выловили около 400 особей рыб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

В первом случае 27-летний уроженец соседней страны с помощью запрещенных орудий, сеток длиной в 400 метров, выловил 62 карасей и камбалу. Неподалеку него расположился еще один браконьер, 33-летний местный житель, который таким же образом наловил 54 карасей и 20 бычков.

Также на водоемах Днепро-Бугского лимана в Витовском районе полицейское разоблачили еще двух злоумышленников, 23 и 46 лет, которые запрещенными орудиями выловили 240 особей карасей.

На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативные группы Очаковского и Витовского отделов полиции и представителей рыбоохраны. Более полутора тысяч метров браконьерских снастей изьяты.

В отношении злоумышленников составлены административные протоколы и решается вопрос о внесении сведений о событиях в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Напомним, что на Николаевщине неподалеку от Очакова на побережье Днепро-Бугского лимана пограничники задержали браконьера с уловом на 49 тысяч гривен.