В Азербайджане задержали мужчину, который напал на нардепа в центре Киева - его готовят к экстрадиции

В субботу, 5 мая, в Азербайджане задержали мужчину, который напал в Киеве на народного депутата от БПП Мустафу Найема и сломал ему челюсть.

Об этом сообщают в департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

По словам министра Арсена Авакова, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Сейчас начаты экстрадиционные процедуры.

«Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник - через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что мужчина, который при нападении в Киеве на народного депутата от БПП Мустафу Найема сломал ему челюсть, покинул территорию Украины спустя 2 часа после инцидента.