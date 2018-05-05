В Николаеве полиция на «горячем» задержала ранее судимого мужчину, который похитил четыре авто

В Николаеве в пятницу, 4 мая полицейские задержали 30-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который похитил четыре автомобиля, припаркованые во дворах домов по проспекту Героев Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, злоумышленник похищал автомобили, взламывая замки дверей и соединяя провода зажигания, забирал магнитолы, аккумуляторы и другие автозапчасти. Транспортные средства бросал в микрорайоне Терновка, а краденое имущество сбывал.

Мужчину задержали оперативники Центрального отдела полиции при попытке похитить очередной автомобиль. Все транспортные средства правоохранители нашли и вернули владельцам.

Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Суд задержанному избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что николаевская полиция задержала воров, которые похищали аккумуляторы и металлические изделия