В Николаеве умер ветеран Второй мировой войны Василий Казачек - представители власти не пришли на его похороны

Василий Казачек В Николаеве 6 апреля на 97-м году жизни скончался участник боевых действий Второй мировой войны, генерал-майор в отставке Василий Казачек.

В общем танкист Василий Казачек прослужил в Вооруженных Силах более 30 лет, только на фронтах Великой Отечественной - с 1941 года. Мужчина принимал участие в сражениях на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах, в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. В боях пять раз получал ранения.

В Берлине исполнял обязанности командира танкового батальона, после чего был награжден орденом Красного Знамени. Также Казачек был награжден девятью боевыми наградами и медалями, среди которых – два ордена Красного Знамени, четыре ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени.

Стоит отметить, что на похороны ветерана не пришел ни один представитель власти.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 26 апреля отметил 103-й день рождения участник боевых действий во времена Второй мировой войны Лев Владимирович Канарш.