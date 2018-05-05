Центральный райсуд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемую в торговле людьми

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В субботу, 5 мая, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Гречаная избрала меру пресечения 30-летней жительнице Новой Одессы, задержанной по подозрению в торговле людьми, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли деятельность пары из Николаева, которая вербовала девушек для сексуальных услуг за границей.

Также в полиции отметили, что прокуратура в судебном заседании ходатайствовала об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Собеседник «Преступности.НЕТ»  в Центральном суде сообщил, что у подозреваемой есть двухлетний ребенок и она является матерью-одиночкой. 

 Напомним, что задержанная по подозрению в торговле людьми, вела «бухгалтерию» - она считала, сколько денег ей приносили девушки, проданные в сексуальное рабство заграницу.

Олена Мельниченко

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