Под Николаевом неизвестные подожгли микроавтобус «Volkswagen»

В пятницу, 4 мая, в селе Мешково-Погорелово неизвестные подожгли автомобиль «Volkswagen Crafter».

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Происшествие случилось на улице Мира. У микроавтобуса 2012 года выпуска получила повреждения задняя часть кузова. Также по информации собеседника автомобиль принадлежит неработающему жителю села Мешково-Погорелово. Сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч гривен.

Отметим, что стоимость автомобиля данной марки и модели варьируется от 13 до 20 тысяч долларов, что в переводе на украинскую валюту составляет около полумиллиона гривен.

Напомним, что в Николаеве в районе стадиона «Юность» произошел пожар автомобиля «Toyota Camry».