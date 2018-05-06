Из-за пьяного военнослужащего с боевыми гранатами в Ровно эвакуировали жителей многоэтажки

Ровенские полицейские изъяли несколько гранат у нетрезвого военного, который гранатой угрожал своей жене. Жителей многоэтажки своевременно эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

О семейной ссоре в полицию сообщила 44-летняя жительница города Ровно, шестого мая, около половины девятого утра. Женщина отметила, что ее муж держит в руках предмет, внешне похожий на гранату.

На место происшествия немедленно прибыл экипаж патрульной полиции. В квартире инспекторы обнаружили гранату. Сам 40-летний дебошир из квартиры скрылся. Патрульные его разыскали на улице возле дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического отдела ГУНП в Ровенской области. Кроме того, работники ГСЧС немедленно эвакуировали жителей многоэтажки.

«По результатам осмотра специалисты-взрывотехники установили, что мужчина угрожал женщине гранатой Ф-1. Также во время осмотра помещения полицейские обнаружили на балконе еще две гранаты РГН и РГД-5. Все три боеприпаса были снаряжены. Правоохранители также изъяли нож, огнетушитель и патрон», - отмечают в пресс-службе.

Все изъятое следователи направят на экспертизу в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и устанавливать происхождение боеприпасов.

Напомним, что в Чернигове полиция задержала военного-контрактника, продававшего гранатометы и гранаты из АТО.