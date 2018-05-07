Южноукраинских чиновников заподозрили в предоставлении неправомерной выгоды для фирмы сына ректора николаевской «могилянки» при ремонте школы

Полиция расследует уголовное производство относительно чиновников Южноукраинского горсовета за возможную передачу неправомерной выгоды с использованием служебных полномочий в пользу КНПП «Триботехника» при ремонте школы.

Об этом свидетельствует определение Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Информацию о возможных злоупотреблениях чиновников в ходе проверки получили сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области. По этому факту было открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

«Должностные лица Департамента инфраструктуры городского хозяйства Южноукраинского городского совета во время выполнения договора о капитальном ремонте СОШ № 3 I-III ступеней по бульвару Цветочный, 5 города Южноукраинска, с целью получения неправомерной выгоды для КНПП «Триботехника», умышленно использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, завысив стоимость отделочных работ по вышеуказанному договору», – говорится в определении.

В итоге суд предоставил следователю Первомайского отдела полиции доступ к уставным документам фирмы «Триботехника», списку работников, которых привлекали к ремонту школы №3 в Южноукраинске, накладных о покупке стройматериалов и других документов, которые могут установить или опровергнуть факт завышения стоимости работ и присвоение денежных средств при работах в учебном заведении.

Согласно информации, размещенной в системе публичных закупок «ProZorro», «Триботехника» стала победителем в торгах на ремонт вышеуказанной школы 5 октября 2017 года. Тендерный комитет согласился с предложением фирмы провести работы за 4 миллиона 630 тысяч гривен.

В то же время чиновники отказали пяти предприятиям, которые предлагали свои услуги за более низкую цену – соперники «Триботехники» не предоставили некоторые документы или не соответствовали заявленным при оглашении закупки требованиям.

В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что владельцем коллективного научно-производственного предприятия «Триботехника» является Юрий Клименко - сын ректора ЧНУ имени Петра Могилы Леонида Клименко.

Напомним, на Николаевщине отдали под суд экс-начальника отдела образования за завышенную на 200 тысяч гривен замену окон.