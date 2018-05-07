Россиянин, организовавший в Киеве нападение на «киборга», сбежал в Польшу

Организатором нападения на защитника Донецкого аэропорта, добровольца Дмитрия Вербича в Киеве 2 мая был гражданин России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены. Большинство из них выехали в Харьков, для проведения следственных действий их доставят в Киев.

Среди задержанных в Харькове лиц только одна женщина непосредственно причастна к нападению на Дмитрия Вербича, ее везут в Киев. Остальных задержанных уже отпустили. Об этом сообщила адвокат Вербича Наталья Фещик. По словам адвоката, 7-8 мая подозреваемой изберут меру пресечения.

Напомним, 6 мая группу подозреваемых задержали правоохранители в Харькове. По информации СМИ, они позиционируют себя как антифашисты.

2 мая в Киеве на улице Константиновской неизвестные без предупреждения напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Ему забрызгали слезоточивым газом глаза и пытались добить молотком по голове. Вербич был госпитализирован с колото-рваными ранами нижней части спины.