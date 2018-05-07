На Николаевщине мужчина во время ссоры угрожал жене старым артиллерийским снарядом

На Николаевщине в ходе ссоры мужчина угрожал своей жене применить снаряд периода Второй мировой войны.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

40 летняя жительница пожаловалась в Доманевский отдел полиции о том, что ее сожитель хранит боеприпас 4 мая.

«Женщина рассказала полицейским, что во время семейной ссоры муж заявил, что у него есть боеприпас, и угрожал его применить», – говорится в сообщении.

После разрешения хозяйки осмотреть территорию домовладения, оперативники нашли в подсобном помещении снаряд времен Второй мировой войны.

Мужчина объяснил, что нашел его еще в 2014 году в поле на окраине одного из сел района и принес домой на всякий случай.

В тот же день в Казанковском районе полицейские провели санкционированный обыск территории домовладения жителя села Новоданиловка, у которого обнаружили и изъяли 20 патронов калибра 5,45 мм.

Изъятые патроны полицейские направили на экспертизу в Николаевский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Следственные подразделения по указанным фактам начали уголовные производства, предварительно, по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Ожидаются результаты экспертизы. Продолжается следствие.

Напомним, житель Первомайска принес бывшей жене коробку с гранатами и угрожал убийством.