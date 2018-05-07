В Николаеве «маршрутка» сбила насмерть женщину

Фото - вайбер-группа ДТП и дороги Николаева В Николаеве 7 мая на улице Знаменской в микрорайоне Кульбакино маршрутное такси №10 сбило насмерть пожилую женщину.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 12:00. От полученных травм женщина возрастом около 67 лет погибла. На данный момент картина ДТП полностью не ясна – одни свидетели говорят, что женщина переходила дорогу в районе пешеходного перехода, другие говорят, что она почему-то сидела на дороге. Полиция сейчас ищет свидетелей, которые точно видели, что произошло.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в Николаеве на Центральном проспекте автомобиль сбил насмерть женщину.