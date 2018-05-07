Киевскую судью, которая вымогала 10 тысяч долларов взятки, арестовали с залогом в 30 тысяч гривен

Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемой в злоупотреблении влиянием и коррупции судье Подольского райсуда Киева Татьяне Войтенко меру пресечения в виде залога 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил сотрудник Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает «Интерфакс-Украина».

- Судье избрали залог 30 тысяч, - сказал он.

Заместителю руководителя аппарата Подольского районного суда Киева Юлии Чубко суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении судье Подольского районного суда Киева Войтенко в злоупотреблении влиянием с целью получения 10 тыс. долларов.

Заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда Киева в сговоре с судьей совершили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долларов.

В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, который требовал от частной компании возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика.