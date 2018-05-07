Скандально известному Казимирову дважды вызывали «скорую» в СИЗО в Николаеве – показаний для его госпитализации нет

Фото из Facebook После ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в прокуратуреНиколаевской области.

Как известно, 5 мая судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко отправила Казимирова под арест с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен. После выхода из зала судебных заседаний ему якобы стало плохо, после чего он «потерял сознание». Вскоре к зданию суда приехала карета скорой медицинской помощи, однако врачи его не госпитализировали – он симулировал состояние плохого самочувствия.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день залог за Алексея Казимирова внесен не был.

В комментарии «Преступности.НЕТ» главврач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов сообщил, что нейрохирург БСМП Казимирову сказал, что на данный момент нет показаний для его госпитализации.

- Если они (Казимиров и его родственники, - прим.) хотят лечить его планово, то лечить должны там, где ему было рекомендовано Институтом нейрохирургии в 2012 году. Им Институт официально предложил оперативное вмешательство, от которого они воздержались. Если они согласятся, то пусть едут оперируются. В нашем Институте нейрохирургии возможности провести операцию ему нет. Поэтому он должен пройти операцию либо в Москве, в Институте имени Бурденко, либо в Институте нейрохирургии в Киеве, - рассказал Демьянов.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia». В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь городзадержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги с продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует его пропажу.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.