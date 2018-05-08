Офицеру николаевского военкомата дали условный срок за то, что он ушел в «самоволку» на 2,5 года

В Николаеве Ленинский районный суд за самовольное оставление воинской службы приговорил 27-летнего местного жителя к лишению свободы на срок 3 года с испытательным сроком в один год.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Обвиняемый Б, проходя военную службу по мобилизации в должности офицера мобилизационного отделения районного военного комиссариата в Николаеве, умышленно, с целью временного уклонения от военной службы 21 июля 2015 года не явился вовремя на службу и продолжал уклоняться от нее 26 декабря 2017 года», - рассказали в суде.

Обвиняемый признал себя виновным – он объяснил, что на службу не явился после отсрочки для лечения и в «самоволку» ушел в связи с семейными обстоятельствами. Суд признал его виновным, но «принимая во внимание данные о личности обвиняемого, его негативное отношение к содеянному, осознание противоправности своих действий», суд счел возможным освободить его от отбывания наказания с испытанием на один год.

Напомним, что ранее ушедших в «самоволку» николаевских военных призвали вернуться на место службы, чтобы смягчить себе наказание.