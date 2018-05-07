«267 килограммов конопли и создание ОПГ»: В Польше под суд отправили троих украинцев

Отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Жешуве 30 апреля направило обвинительный акт против трех граждан Украины в районный суд в Пшемысле.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.

Среди задержанных двое мужчин: 39-летний Виктор К. и 46-летний Евгений С., а также 34-летняя Ольга П. В прокуратуре отмечают, что им грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемым инкриминируют участие в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, Украины и России. Участники данной группировки вывозили из ЕС на территорию Украины существенное количество наркотиков.

Также сообщается, что они вывозили из Польши в Украину конопли общим весом 237 килограммов, однако украинцев задержали на пункте пропуска «Корчова-Краковец».

Наркотики из Испании в Россию возили «курьеры». Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

Напомним, что в аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили пять килограммов кокаина в коробках для роликовых коньков.