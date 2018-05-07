В Киеве в автомобиле обнаружили тело бизнесмена с хомутом на шее, - СМИ

В Оболонском районе столицы в автомобиле Lexus LS-460 нашли труп мужчины с пластиковым хомутом на шее.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на источники в полиции.

Трагедия произошла на улице Приорская. По данным инсайдера, погибший — 35-летний предприниматель. Бизнес умершего был связан с заготовкой древесного угля.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. По одной из версий, мужчина мог покончить с собой.

Напомним, что во вторник вечером, 24 апреля, в Днепровском районе города Херсона был убит 49-летний местный житель и ранен еще один мужчина. По информации депутата Херсонского горсовета, убитым оказался бизнесмен Игорь Пащенко, а ранение получил его охранник.