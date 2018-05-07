В ОАЭ задержали беглого экс-нардепа-«регионала» Рудьковского, - СМИ

Экс-министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов Николай Рудьковский задерживался в Дубае миграционной службой ОАЭ за поддельный иракский паспорт.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

По словам источников, задержание произошло в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел экс-регионал находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

При этом после случившегося экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку - по сведениям близких к нему лиц - не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014-го года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом - в процессе задержания - у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинскую «биометрику» экс-министр получил в одной из европейских стран (в украинском посольстве) в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два отечественных загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один - с «шенгеном», второй - с американской визой типа B2 (обычной туристической). В момент получения «биометрии» один из них (тот, что содержал «шенген») - был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

Отметим, еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством автономии. Вместе с тем, сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженнего газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

Также у бывшего нардепа были проблемы с украинскими правоохранителями - он был объявлен в розыск «Интерпола», проходя по делу о похищении экс-главы ЧАО «Нефтегаздбыча» Олега Семинского, компании, среди собственников которой значились в свое время Николай Рудьковский и еще нынешний депутат от «Оппоблока» Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Однако в то время, как Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска «Интерпола». Информация о том, сохраняется ли его «карточка» во всеукраинском розыске сейчас, проверяется.

Напомним, в 2014 году Турчинов обвинил нардепа Рудьковского в лоббировании интересов России. Также напомним, что в июне 2014 года в Киеве активисты возле посольства России облили Рудьковского зеленкой.