«Бил прицельно и просто так», – в «Водолее» обвинили николаевских подростков в намеренном убийстве японского карпа

В Николаеве в здании бассейна «Водолей» 5 мая трое подростков убили японского карпа, который плавал в декоративном водоеме.

Об этом сообщается на Facebook-странице бассейна.

«Трое подростков, выбежав из кафе, намеренно камнем убили рыбку – японского карпа, призванного радовать маленьких посетителей в бассейне зимнего сада. На видео видно (бассейн опубликовал только раскадровку видео – ПН), как двое трусливо шарахаются звуков, опасливо стоят на «стреме», обеспечивая зачинщику условия для преступления. Бьют прицельно…и просто так! Нашему отчаянию не было предела – эти героические рыбки пережили не одну зиму в нетопленном помещении, в особо холодные дни сотрудники разбирали их по домам, выхаживали», - сообщили в администрации.

- Всякое было: то посетители шампунь нальют в бассейн, то объедки из ресторана кинут – вычистим, воду поменяем, извинимся перед тварями бессловесными…но такое! Чтобы намеренно убить?! Такого еще не было! - возмущается менеджер бассейна.

По словам администрации, «живодеров не поймали – их спугнули, они успели убежать». Вторая камера днем была отключена, на общей камере лица плохо различимы.

«Но ведь кто-то узнает своих детей по силуэту, определит по времени пребывания в бассейне, узнает и задумается – как их назвать!?» - также отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве бездомные собаки пробрались ночью на территорию зоопарка и загрызли четырех альпака.