Экс-директора «Николаевэлектротранса» Лисовского подозревают в злоупотреблениях при распоряжении имуществом КП

Бывшего директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Дмитрия Лисовского подозревают в использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды и злоупотреблениях при распоряжении имуществом предприятия.

Об этом свидетельствует выдержка из Единого реестра досудебных расследований, которая имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

«Должностные лица КП «Николаевэлектротранс», злоупотребляя своим служебным положением при распоряжении имуществом предприятия в пользу лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, умышленно, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или для других физических или юридических лиц, использовали свое служебное положение вразрез интересам службы, что повлекло за собой тяжелые последствия», - говорится в документе.

Эту информацию в ЕРДР сотрудники Главного управления Национальной полиции внесли 4 мая этого года, квалифицировав правонарушение по части 4, статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Как сообщил собеседник издания, работающий на КП «Николаевэлектротранс», в понедельник, 7 мая, на предприятии проводилась выемка документов. Одним из должностных лиц, в отношении которого было начато расследование - экс-директор предприятия Дмитрий Лисовский.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что директор предприятия Дмитрий Лисовский уволился с должности. На его место был назначен Виталий Матвеев, который до этого был заместителем директора по вопросу привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Работники КП «Николаевэлектротранс» были недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.

Вместе с тем, в ходе внеплановой проверки деятельности КП, которую 16 апреля провели депутаты и чиновники городского совета, был выявлен факт того, что на земле, принадлежащей коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс», без соответствующих разрешительных документов размещены 5 объектов.