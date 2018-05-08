НАБУ провело обыски у чиновников Одесской мэрии и депутатов горсовета – изъяты мобильные телефоны

В Одесской мэрии проходят обыски у депутатов и чиновников по делу «Краян».

Об этом сообщает Думская.

- Всего было 17 обысков, искали телефоны, которые изъяли, чтобы достать переписку, — говорит источник.

Известно, что следственные действия проходили на выходных в квартирах и домах членов депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, а также и у сотрудников профильного департамента.

Напомним, ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».