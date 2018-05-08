Полиция ОАЭ отпустила экс-министра Украины Рудьковского, он покинул страну, - СМИ

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов отпустила экс-министра транспорта при президенте Викторе Януковиче, бывшего народного депутата Украины от Партии Регионов Николая Рудьковского.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
«Его задержала местная полиция из-за подозрения в подделке документов. В дальнейшем он был освобожден и впоследствии покинул территорию ОАЭ», — отметил он.
По информации источника, никаких поддельных документов при Рудьковском не было.
Представитель прокуратуры добавил, что в Украине Рудьковский не находится в розыске.
Ранее сообщалось, что Николая Рудьковского задержали якобы за поддельный иракский паспорт, при этом в процессе задержания у него обнаружили также несколько паспортов других стран.
Напомним, в 2014 году Турчинов обвинил нардепа Рудьковского в лоббировании интересов России. Также напомним, что в июне 2014 года в Киеве активисты возле посольства России облили Рудьковского зеленкой.