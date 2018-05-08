Полиция составила админпротокол за вывешенный в Заводской администрации плакат с «георгиевской» лентой

В Николаеве полиция составила административные материалы по статье 173-3 («Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты») из-за того, что в администрации Заводского района вывесили плакат с советской символикой и «георгиевской лентой».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 8 мая в полицию обратились представители Николаевской областной организации партии «Свобода» с заявлением, что в помещении Заводской районной администрации на стенде, посвященном ветеранам Второй мировой войны, они обнаружили плакат с изображением запрещенной «георгиевской» ленты. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции (а также начальник Заводского отдела полиции - ПН). Они осмотрели место происшествия, опросили представителей «Свободы», сотрудников администрации и составили административные материалы. Плакат с запрещенной символикой изъят.

Составленные административные материалы направлены на рассмотрение в Заводский районный суд для решения вопроса по существу. За нарушение грозит штраф от 850 до 2550 гривен.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», админматериалы составили на сотрудника администрации Заводского района, которого определили ответственным за данный стенд.