«Вынудила раздеться и избивала рукояткой пистолета»: На Киевщине задержали девушку, которая пытала мужчину

В поселке Вишневое Киевской области задержали девушку, которая пытала мужчину.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.

«Мужчина в кафе около 3 ночи познакомился с девушкой. Когда между ними произошел конфликт, переросший в драку, события стали разворачиваться как в голливудском блокбастере. Девушку быстро пришли защитить ее товарищи, которые погрузили обидчика в багажник авто и вывезли на территорию промзоны. Там разъяренная барышня дала волю издевательствам», ― сказано в сообщении.

Сообщается, что девушка вынудила мужчину раздеться, избивала его рукояткой от травматического пистолета. Происходящее злоумышленники снимали на видео. После избиений молодого человека бросили, забрав у него сумку с деньгами.

Полиции удалось установить личности подозреваемых, им объявили подозрения по части 1 статьи 146 («Незаконное лишение воли или похищение») и части 2 статьи 146 («Грабеж») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что итальянец 10 лет удерживал в подвале румынку, которую подвергал пыткам и насиловал.