В Китае к пожизненному сроку приговорили самого молодого экс-члена политбюро, обвиняемого во взяточничестве на $26 миллионов

Китайский суд приговорил экс-главу парткома Чунцин, бывшего члена Политбюро ЦК Компартии Китая Сунь Чжэнцая к пожизненному заключению за коррупцию.

Об этом сообщает «ABC».

Первый суд средней ступени китайского мегаполиса Тяньцзинь признал Сунь Чжэнцая виновным во взятках на общую сумму в 26 миллионов долларов. Его пожизненно лишили всех политических прав, также его имущество будет конфисковано.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину. Также после оглашения приговора он заявил, что не будет его оспаривать.

Как отмечает издание, Сунь Чжэнцай считался одним из самых перспективных политиков нового поколения в Китае. Он был самым молодым членом политбюро Китайской коммунистической партии. Также чиновник в разные годы возглавлял министерство сельского хозяйства Китая и занимал высшие посты в партийном руководстве провинции Цзилинь и города Чунцин.

Напомним, что Октябрьский районный суд Днепропетровска оправдал двух сотрудников Государственной налоговой инспекции, обвиняемых в вымогательстве и получении двух миллионов гривен взятки.