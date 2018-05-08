«Сделал замечание и попал в реанимацию»: В Киеве мужчину ранили ножом в голову

На киевском вокзале неизвестные всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ДТП.kiev.ua.

«Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация», – говорится в сообщении.

По информации сообщества, нож удалось извлечь только во время второй операции, состояние пациента стабильно тяжелое.

«Дышит сам. В НИИ Нейрохирургии творят чудеса. Будьте осторожны», – отметили в сообществе.

Напомним, что в Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке.