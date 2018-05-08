На Луганщине СБУ предотвратила убийство экс-судьи, организованное российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины заявляет о предотвращении заказного убийства спецслужбами РФ одного из бывших судей Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, российские спецслужбы для совершения теракта завербовали украинца, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины.

Злоумышленник получил от кадрового офицера спецслужб РФ задание убить судью в марте 2018 года.

В СБУ пояснили, что убийство судьи якобы должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке проникновения в частный дом судьи.

Задержанный также якобы признался в выполнении ряда разведывательных задач, которые получал от представителя спецслужб РФ. В СБУ говорят, что во время личных встреч в Москве он получал от своего куратора деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля неизвестные похитили нардепа от БПП Гончаренко. Заказчиком похищения Гончаренко был депутат райсовета села Лиманское Александр Кушнарев– его сын погиб 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов в Одессе. Позже стало известно, что СБУ инсценировала похищение Гончаренко, чтобы получить доказательства против заказчика.

Отметим, в апреле прошлого года были задержаны участники диверсионной группы, которые планировали убийство заместителя председателя фракции «БПП» Алексея Гончаренко.