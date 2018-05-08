В Украине появится новый номер горячей линии МВД

В Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Сообщается, что комиссия приняла решение выделить «Укртелекому» сокращенный номер 15-36 для организации информационно-справочной услуги службы социальной направленности Министерства внутренних дел Украины «горячая линия МВД».

Напомним, ранее сообщалось, что МВД готовится запустить в Украине службу экстренной помощи «112».