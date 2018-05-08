В николаевской «забегаловке» конфликт завершился поножовщиной – один мужчина серьезно ранен 18+

В Николаеве в питейном заведении на перекрестке проспекта Мира и улицы Театральной вечером 8 мая произошел конфликт, в результате которого один человек получил серьезные ранения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия.

Подробности случившегося выясняются. В результате конфликта один мужчина получил ранение в ногу, судя по всему, ему зацепили артерию, у него сильная кровопотеря.

На место происшествия приехали две кареты «скорой помощи», раненному наложили жгут на ногу. Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции охраны с автоматами.

Подозреваемые в нанесении ранения сбежали с места происшествия, которое случилось недалеко от Ингульского отдела полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

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Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины во время застолья ранил своего двоюродного брата ножом в спину.