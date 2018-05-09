Николаевские патрульные остановили цистерну с топливом – на ней обнаружили поддельный номер кузова

В Николаеве патрульные 8 мая обнаружили топливозаправщик «ГАЗ-5312» с вероятно поддельным номером кузова.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Цистерну остановили на автодороге Н-11 недалеко от перекрестка с автодорогой М-14 за незначительное нарушение ПДД.

«Во время проверки документов и сверки идентификационных номеров автомобиля правоохранители заметили, что номерная панель с идентификационным номером расположена в месте, не предусмотренном заводом-изготовителем, и имеет признаки кустарного установки. Так как в данном деле усматриваются признаки уголовного преступления, полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Витовского отдела полиции для дальнейшего выяснения по делу», - пояснили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей Николаевщины пытались перерегистрировать автомобили с «перебитыми» номерами кузова.