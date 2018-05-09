На николаевском полигоне испытали модернизированную пушку «Рапира»

В Николаевской области на полигоне 8 мая во время учений испытали модернизированные орудия типа «Рапира».

Об этом сообщили в пресс-службе отдельной артиллерийской бригады ВМС Украины.

«Вернувшись после выполнения задач по защите Родины на территории Донецкой и Луганской областей, артиллеристы сразу перешли к следующей фазе – восстановлению техники и вооружения, доукомплектование личным составом и оборудованием. Одним из таких элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам модернизированные орудия типа «Рапира». Особенностью их модернизации является возможность использования прицельных устройств, которые позволяют не только поражать тяжелобронированные движущиеся цели противника, но и делать это в условиях плохой видимости, например, в тумане, дыме или ночью».

Руководитель стрельб подполковник Александр Малоголовко очень требовательно относится к личному составу и оценил результаты практических стрельб как удовлетворительные.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские морпехи и артиллерия на границе с Крымом тренировались отражать атаки российского десанта.