«Русская весна»-2014: Что происходило в Николаеве, пока на Донбассе «рождались» «ЛНР/ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил об окончании Антитеррористической операции на Донбассе 30 апреля текущего года. В этот же день была начата операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации.

Согласно тексту соответствующего указа президента, он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

- Формат АТО дал возможность нам провести президентские выборы, честные, прозрачные, которые были признаны международным сообществом… Провести парламентские выборы осенью 2014 года, провести в 2015 году местные выборы. Этот формат разрушил планы РФ, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что в Украине состоялся «государственный переворот», - заявил Порошенко, подводя итоги.

Собственно, АТО длилось более четырех лет. Началом вооруженного конфликта на Востоке Украины считаются 6-7 апреля 2014-го, когда в Харькове, Донецке и Луганске сепаратисты принялись захватывать административные здания и провозгласили о создании террористических ЛНР/ДНР. В связи с этим исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия».

Боевые действия на Донбассе начались вместе с захватом 12 апреля Славянска, Краматорска и Дружковки. В последующие дни под контроль террористы взяли Горловку и несколько других городов. 13 апреля 2014 Турчинов объявил о начале АТО. На следующий день на официальном сайте представительства президента появился соответствующий указ № 405/2014.

«Преступности.НЕТ» решили освежить в памяти события тех дней в Николаеве, чем некоторые из тогдашних криминальных событий спустя время завершились, чтобы хотя бы на шаг приблизиться в понимании того, а были ли сделаны соответствующие выводы на будущее.

Стоит отметить, что почти каждое открытое тогда уголовное производство было закрыто, причем на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления по той или иной статье. И возникает вполне логичный вопрос: а не специально ли выбирают такую квалификацию этого самого деяния, чтобы потом с юридической точки зрения можно было преспокойно захлопнуть производство?...

В общем, давайте вспомним, что же тогда происходило, ведь, тот, кто не помнит своего прошлого, осужден на то, чтобы пережить его вновь. Читайте, анализируйте и делайте свои выводы.

Одни из первых «очагов возгорания» – потасовка, драка, попытка поджога

К началу апреля 2014-го возле памятника Героям Ольшанцам в Николаеве вот уже как месяц был разбит лагерь сторонников России и откровенных сепаратистов. Они практически каждый день устраивали митинги, в ходе которых называли город корабелов русским, а мемориал тем временем был обвешен флагами РФ.

Александр Клименко 1. В ночь на 4 апреля возле сепаратистского палаточного городка произошел конфликт с участием местного бизнесмена, владельца ресторана «Балдино» Александром Клименко.

Первыми об инциденте сообщили в Госавтоинспекции области. Согласно их сообщению, Клименко был пьян и вел себя вызывающе. В отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 130 («Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения»).

9-го апреля бизнесмен рассказал свою версию происходящего. По его словам, произошла потасовка, после которой он сделал рентген головы, зафиксировал ушибы мягких тканей и решил написать заявление в Центральный РОВД. До данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Итог: 11 апреля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

«Законность принятого решения проверена Николаевской местной прокуратурой №1», - говорится в ответе на запрос «Преступности.НЕТ» от Главного управлении Нацполиции в Николаевской области.

2. 6 апреля один из активистов Майдана в Николаеве заявил об избиении группой пророссийских сторонников возле спорткомплекса «Надежда». По словам его знакомого, он выбежал к колонне автомобилей с российскими флагами, из которой вышли люди с георгиевскими ленточками и начали его избивать.

По заявлению «майдановца» открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Итог: 21 апреля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

3. В ночь на 7 апреля неизвестные пытались поджечь штаб «Народного ополчения» в Николаеве. При этом злоумышленники повредили стекла и щиты, закрывавшие окна. По данному факту николаевская милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Итог: 23 октября 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Разгон лагеря сепаратистов у памятника Героям Ольшанцам и пощечины Цареву

4. Вечером 7 апреля около 200 человек, выступающих за федерализацию Украины и требующих провести референдум по этому поводу, с флагами РФ предприняли попытку штурма здания Николаевской облгосадминистрации. Вместе с милицией их натиск отражали патриотически настроенные николаевцы.

В ту ночь был полностью разгромлен палаточный городок, стоявший у памятника Героям Ольшанцам с 25 февраля. В нем обнаружили целый арсенал бит, пистолетов и ножей.

По информации Николаевского облздрава, в результате столкновений пострадали 15 человек, 11 из которых – были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, четверо – находились на амбулаторном лечении. До этого сообщалось, что у одного мужчины был серьезный перелом ноги и травма головы, двое мужчин получили ранения головы. Кроме того, пять человек получили ранения в шею, спину, ноги и другие части тела от выстрелов из травматического пистолета.

Примечательно, что люди, заводившие николаевских сторонников Путина на штурм здания ОГА, говорили на явном российском акценте, а некоторые из них называли здание областного совета «думой», что, очевидно, абсолютно не свойственно местным жителям. Среди них была россиянка Мария Коледа, которую после этих событий арестовала СБУ «за выполнение задач российских спецслужб для дестабилизации ситуации в южных областях Украины». Спустя пять месяцев, 15 сентября, ее обменяли на украинских заложников у террористов «ДНР», где Коледа работала главой пресс-службы «МИД ДНР».

На данный момент, если верить ее записям в соцсетях, она находится в России и даже принимала участие в местных выборах в Москве в качестве кандидата.

По факту же событий возле ОГА 7 апреля Центральный РОВД открыл два уголовных производства по ст. 295 («Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганские действия, совершенные с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений») Уголовного кодекса Украины.

Итог: Исходя из ответа Николаевской местной прокуратуры №1, впоследствии эти два производства были объединены в одно, а действия злоумышленников – переквалифицированы.

«По результатам проведенного предварительного расследования 13 июня 2014 года следователь СО Центрального РОВД принял решение о ЗАКРЫТИИ уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 («Угроза убийством») и ст. 295 Уголовного кодекса Украины», - говорится в ответе.

Вместе с тем в прокуратуре напомнили, что за события 7-го апреля возле Николаевской ОГА все же были осуждены пять человек (по ч. 2 ст. 15 ст. 341, та ч. 4 ст. 27 ст. 341 Уголовного кодекса Украины («Захват государственных или общественных зданий или сооружений»). Четверо из них подписали соглашение о признании вины с прокуратурой - Роман Наумов, Дмитрий Гетьманцев, Дмитрий Тищенко, Александр Турта.

Еще один обвиняемый Александр Зажицкий в суде заявил, что не согласен с выдвинутыми ему обвинениями и не считает себя виновным. Материалы дела относительно него суд выделил в отдельное производство.

5. 9 апреля в Николаев с визитом пребывал кандидат в президенты Украины, нардеп Олег Царев. Среди прочего он хотел проведать пострадавших в столкновениях возле ОГА сторонников Путина в БСМП. Но его не пустили активисты «Народного ополчения» и Майдана, забросав визитера яйцами. Помимо этого один из активистов Александр Янцен нанес пророссийскому кандидату несколько ударов в лицо.

По этому факту Заводский районный отдел милиции Николаева открыл уголовное производство по факту этого инцидента по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Итог: 15 июля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Сведение счетов с… украинской символикой и никто не наказан

6. В ночь 7 апреля неизвестные попытались снять государственный флаг Украины у здания областной государственной администрации, однако, сообщалось, что милиция этого не допустила.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).



Итог: 12 июля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

7. 13 апреля посреди белого дня неизвестный подошел к офису Николаевской областной организации политической партии «УДАР», который тогда находился в одном из зданий на улице Московской, сломал флагшток с флагом Украины, после чего смял Государственный символ и выбросил его в мусорный бак.

По данному факту Центральный райотдел милиции почему-то открыл уголовное производство по ч.1 ст.296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины, а не по ст. 338 («Публичное надругательство над Государственными символами Украины») этого же кодекса.

Итог: 15 июля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления

Поджоги банкоматов «Привата» и разбитые окна «Сбербанка России». Не преступление?

8. По информации Главного управления Нацполиции в Николаевской области было открыто четыре уголовных производства, касающихся повреждения имущества «ПриватБанка» в период апреля-мая 2014 года. Речь идет о поджогах банкоматов по улице Космонавтов 26 апреля, по проспекту Мира 29 апреля, по проспекту Ленина (нынче – Центральный) 5 мая опять по улице Космонавтов, нов другом отделении.

По указанным фактам производства открывали по ч.1. ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») и по ч.2 ст.194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

Итог: В разное время все четыре производства были ЗАКРЫТЫ на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Хотя, согласно информации из определения суда, касающегося одного из указанных выше производств, ущерб от повреждений двух банкоматов оценили в 153 тысячи гривен.

В ночь на 2 мая в Николаеве неизвестные разбили окна в отделении «Сбербанка России», расположенного в районе Центрального рынка.

По факту происшествия открыли уголовное производство по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах»).

Итог: 6 мая 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Разоблачение подготовки к теракту на 9 мая. А был ли мальчик?

9. 30 апреля 2014 года СБУ рапортует о разоблачении группы диверсантов, которые готовили теракт на празднование Дня Победы в Николаеве. В официальном сообщении ведомства говорилось, что злоумышленники планировали совершить взрыв во время возложения цветов к одному из монументов в центре. Об этом «подвиге» СБУ заявила на всю страну.

Однако, в последствии стало известно, что никто из этих диверсантов не был задержан. По словам главы пресс-службы Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Андрея Середича, «изъятые у них документы не предполагали объема, достаточного для задержания». Поэтому диверсантов не задержали – их деятельность «выявили» и «прекратили».

Позже, уже 8 мая появляется информация, что судья Центрального районного суда города Николаева Дмитрий Тишко отказался брать под стражу одного из этих диверсантов, назначив ему в качестве меры пресечения домашний арест. Впоследствии он сбежал в «ДНР» и был убит.

Примечательно, что в соответствующем определении суда нет ни слова о подготовке теракта. А среди оснований взять подсудимого под стражу прокуратура привела следующие доводы:

- надання російським організаціям допомоги у проведенні підривної діяльності проти України їз втручанням у внутрішню політику України та зі спробою зміни території України шляхом розповсюдження сепаратистських настроїв серед мешканців міста Миколаєва, - розпалювання конфліктів між групами жителів м. Миколаєва та області, які відносяться до різних політичних сил, організації нападів на лідерів та активістів різних політичних партій, рухів, - організації збройного захоплення адміністративної будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, - проведення серед мешканців міста Миколаєва підбір кандидатів та вербував їх для залучення до участі у проросійських мітингах біля памятника Героям Ольшанцям - участь у збройному захопленні будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації та інших адміністративних будівель, - створення умов для проникнення на територію міста Миколаєва представників спеціальних підрозділів військових сил Російської Федерації задля полегшення реалізації вище перерахованих заходів.

Кроме того, стоит отметить, что по факту подготовки теракта не было открыто отдельное производство:

Само «разоблачение подрывников» произошло во время обысков у них по месту жительства в рамках другого производства, открытого еще в марте 2014-го по ч.2 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), ч.1 ст.111 («Государственная измена») и ч.1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») Уголовного кодекса Украины

По информации начальника УСБУ Николаевщины Алексея Ляха, предоставленной на запрос «Преступности.НЕТ», подозрение этому сбежавшему диверсанту было объявлено в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111, ст.258-3 («Создание террористической группы или террористической организации»), ст.263 Уголовного кодекса Украины.

В целом же в рамках расследования указанного производства о подозрении сообщили девяти лицам – Тистолу, Ковалеву, Гончаруку, Курганскому, Двойнисюку, Никонову, Шеслер, Павловой, Якунину.

Производство в отношении Гончарука и Тистола выделили в отдельное производство, и на данный момент расследование приостановлено в связи с их розыском.

В отношении Курганского, Двойнисюка и Якунина были отправлены обвинительные акты в Центральный районный суд Николаева, где их и осудили.

А в Ленинском суде продолжают рассматривать обвинительный акт относительно Никонова, Шеслер и Павловой, которые на данный момент находятся в России.

Что же касается сбежавшего диверсанта Ковалева, то производство в части его обвинения закрыли в связи с его смертью на Донбассе. Похоронен он в Николаеве.

10. 15 мая в прокуратуре Николаевщины сообщили об открытии уголовного производства по факту халатности сотрудников Центрального райотдела милиции которые допустили побег Ковалева.

«Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, органы внутренних дел области не обеспечили своевременную постановку на учет подозреваемого, не закрепили на его теле электронное средство контроля, а также не осуществляли контроль за выполнением назначенной судом меры пресечения (домашний арест)», - говорилось в сообщении прокуратуры.

Производство было открыто по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

Итог: 11 июля 2014 года производство было ЗАКРЫТО на основании п.1 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. То есть, в связи с отсутствием события уголовного преступления.

Катерина Шварц (Вовченко), специально для «Преступности.НЕТ»