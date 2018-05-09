СБУ выслала из Украины двух журналисток российских телеканалов

9 мая Служба Безопасности Украины принудительно вернула в Российскую Федерацию и Казахстан двух российских журналисток, которые готовили тенденциозные сюжеты о праздновании в Киеве «Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что журналисток «Первого канала» и телеканала «Россия» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву отправили в командировку в Киев, и по плану российских журналисток все отснятые видеоматериалы собирались использовать для дискредитации Украины перед мировым обществом и дезинформации среди населения.

Девушек принудительно выдворили из Украины с запретом въезда на три года.

«В рамках комплекса мероприятий по противодействию вмешательства страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере, в связи с тем, что деятельность российской пропагандистки вредит национальной безопасности Украины и ее суверенитету, территориальной целостности и конституционному строю 9 мая 2018 Соловьеву принудительно возвращено в РФ, а Юрьеву в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ провела обыск в офисе запрещенной Компартии Украины.