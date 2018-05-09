В Тернополе подростки сделали замечание ромам, те в ответ их избили

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В Тернополе нетрезвые ромы с палками набросились на подростков, когда те сделали им замечание, а позже начали царапать полицейских.

Об этом сообщает интернет-издание «Тернополяни»

Отмечается, что два парня сделали ромам замечание, поскольку приставали к людям и пытались разбить один из торговых лотков. В ответ на это ромы устроили погоню за подростками, а после этого хвалились между собой, что их избили. 

 Временем позже они набросились на двух полицейских, в результате чего на место происшествия прибыли пять патрульных машин. В конечном итоге всех ромов задержали. 


Ранее сообщалось, что националисты сожгли лагерь ромов на Лысой горе. 

Олена Мельниченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность