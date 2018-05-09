В Тернополе подростки сделали замечание ромам, те в ответ их избили

В Тернополе нетрезвые ромы с палками набросились на подростков, когда те сделали им замечание, а позже начали царапать полицейских.

Об этом сообщает интернет-издание «Тернополяни»

Отмечается, что два парня сделали ромам замечание, поскольку приставали к людям и пытались разбить один из торговых лотков. В ответ на это ромы устроили погоню за подростками, а после этого хвалились между собой, что их избили.

Временем позже они набросились на двух полицейских, в результате чего на место происшествия прибыли пять патрульных машин. В конечном итоге всех ромов задержали.





Ранее сообщалось, что националисты сожгли лагерь ромов на Лысой горе.