На Николаевщине водителя за предложение взятки патрульным наказали штрафом на ₴8,5 тысяч

На Николаевщине водителя наказали штрафом в 8,5 тысяч гривен за предложение патрульным взятки в 4 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Водителя «ВАЗ-2108» патрульные остановили за нарушение ПДД вечером 8 марта возле села Нечаяное на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Мужчина с признаками опьянения отказался проходить медицинский осмотр с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения, но предложил патрульным полицейским взятку в 4 тысячи гривен.

Сотрудники патрульной полиции отказались от денег и вызвали для документирования предложения взятки следственно-оперативную группу.

Действия водителя «ВАЗ» квалифицировали по части 1 статьи 369 Уголвного кодекса Украины («Предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за несовершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает любые действия с использованием власти или служебного положения»).

В апреле прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности в совершении инкриминируемого преступления. При этом стороны соглашения определили согласованное ими наказание в виде штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8,5 тысяч гривен.

В итоге суд утвердил договор виновности и наказал взяткодателя согласованной суммой штрафа.

Напомним, под Николаевом пьяный водитель фуры предлагал патрульным взятку.