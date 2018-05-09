На Николаевской верфи SMG торжественно отметили День Победы

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9 мая на Николаевской верфи «Smart Maritime Group» в торжественной обстановке отметили День Победы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В Великой Отечественной войне и войне с Японией участвовали тысячи работников тогдашнего завода им. Андре Марти, преемником которого стал Черноморский судостроительный завод, а ныне – Николаевская верфь SMG. Минутой молчания ветераны войны и труда почтили память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины. В их числе присутствовали легендарные корабелы Николаева – Герои Социалистического Труда Михаил Малый и Петр Борисов, а также полный кавалер орденов Трудового Красного Знамени трех степеней Иван Некряч», – говорится в сообщении.

Представители SMG, руководители профкома и ветеранской организации с приветственным словом обратились к собравшимся. Они напомнили об истории предприятии и рассказали о его сегодняшнем дне. Также собравшиеся возложили цветы к подножию заводского Мемориала Славы.

Праздник продолжился в заводской столовой с солдатской кашей и фронтовыми ста граммами. По устоявшейся традиции в этот день все отметили день рождения своего коллеги-корабела, участника войн с Германией и Японией Константина Колоборденко. Именно 9 мая ему исполнилось 96 лет. Несмотря на почтенный возраст, как и много лет подряд, он отпраздновал свой день рождения в кругу близких друзей и соратников – ветеранов-заводчан.

Затем ветеранов доставили автотранспортом в центр города – на Соборную площадь, где они возложили цветы к памятнику освободителям Николаева – участникам десанта под руководством старшего лейтенанта Константина Ольшанского. За всю Великую Отечественную войну это была единственная войсковая операция, всем участникам которой было присвоено звание Героев Советского Союза.

Тарас Леонтян

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