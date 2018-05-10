На Закарпатье контрабандисты погрузили пограничника в багажник и сказали, чтобы он «не лез, куда не нужно»

В Закарпатской области, в населенном пункте Богдан неизвестные вывезли пограничника на берег реки, стали ему угрожать и применили к нему силу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Неизвестные схватили сотрудника пограничного ведомства, забросили его в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он «не лез туда, куда не нужно лезть». Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственном рубеже», - сообщили в ведомстве.

Случившееся связывают с неоднократными задержаниями партий контрабандных товаров, групп незаконных мигрантов и правонарушителей.

Напомним, что ранее журналисты показали «царское село» на Закарпатье, где «заробитчане» и контрабандисты выстроили себе особняки.