В Николаеве во время застолья женщина зарезала своего мужа

В Николаеве в среду, 9 мая, женщина во время ссоры нанесла мужу смертельный удар ножом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщила подруга женщины. На месте происшествия полицейские установили, что супруги в гостях у заявительницы употребляли спиртные напитки и начали ссориться. Жена, наконец, схватила нож и нанесла несколько ударов в грудную клетку мужа.

Поняв, что натворила, женщина вызвала врачей, но по дороге в медицинское учреждение 37-летний мужчина скончался.

Следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас женщину задержали, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Николаеве мужчина зарезал соседку во время застолья и только утром вызвал врачей.