Беглого экс-министра МВД Захарченко заметили в Москве на акции «Бессмертный полк» в окружении «беркутовцев»

Сбежавшие в Россию экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и бойцы «Беркута» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.
Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Василий Максимов.
«Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве», — так он прокомментировал фото.
В кадре видно Захарченко, который стоит с портретом мужчины по фамилии Сидоров.
Напомним, в Николаеве облили кефиром депутатов от «Оппоблока», которые возглавляли акцию «Бессмертный полк».