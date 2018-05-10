Беглого экс-министра МВД Захарченко заметили в Москве на акции «Бессмертный полк» в окружении «беркутовцев»

Сбежавшие в Россию экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко и бойцы «Беркута» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Москве.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Василий Максимов.

«Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве», — так он прокомментировал фото.

В кадре видно Захарченко, который стоит с портретом мужчины по фамилии Сидоров.

Напомним, в Николаеве облили кефиром депутатов от «Оппоблока», которые возглавляли акцию «Бессмертный полк».