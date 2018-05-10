Нет состава преступления: Полиция закрыла все производства о поджогах банкоматов в Николаеве в период начала АТО

В апреле-мае 2014-го года в Николаеве открыли четыре уголовных производства, касающиеся поджогов банкоматов «ПриватБанка» неизвестными. Спустя время все производства были закрыты на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Об этом говорится в публикации «Преступности.НЕТ» «Русская весна»-2014: Что происходило в Николаеве, пока на Донбассе «рождались» «ЛНР/ДНР».

Речь идет о поджогах банкоматов 26 апреля по улице Космонавтов, 29 апреля по проспекту Мира, 5 мая по проспекту Ленина (нынче – Центральный) и 30 мая снова по улице Космонавтов, но в другом отделении.

По указанным фактам производства открывали по ч.1. ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») и по ч.2 ст.194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области акцентировали, что законность каждого из принятых решений о закрытии производств проверена Николаевской местной прокуратурой №1.

Хотя, стоит отметить, что согласно определению Ленинского районного суда Николаева, касающегося одного из указанных выше производств, ущерб от повреждения двух банкоматов оценили в 153 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, как после ряда поджогов, «ПриватБанк» объявил о выплате вознаграждения в виде 50 тысяч гривен за информацию о поджигателях.