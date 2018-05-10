Из НАБУ – в николаевскую прокуратуру: ГПУ отфутболила назад второе производство по злоупотреблениям экс-замначальника «Ольвии»

Александр Дубовый Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в прокуратуру Николаевской области уголовное производство по подозрению бывшего заместителя ГП «Стивидорная компания «Ольвия» (в прошлом - ГП «Специализированный морской порт «Октябрьск») Александра Дубового в злоупотреблении властью, что привело к ущербу почти в 1,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

«…для дальнейшей организации досудебного расследования», - отметили в бюро.

Отмечается, что передача материалов производства состоялась на основании постановления прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокуратуры Украины.

Производство открыто по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям»). Сообщалось, что Дубовый предоставил одной из местных фирм возможность получать бесплатно у порта услуги по обработке грузов.

Напомним, что СБУ завершила еще одно производство по подозрению Дубового в злоупотреблении властью с ущербом в 630 тысяч гривен. Это же, с ущербом в 1,2 миллиона – сначала расследовали сотрудники Николаевской местной прокуратуры №1 совместно с СБУ, но в дальнейшем материалы передали НАБУ. Теперь же они снова вернулись в Николаев.