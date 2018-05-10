В Николаеве двое военных устроили стрельбу на автовокзале

В четверг, 10 мая, на центральном автовокзале Николаева двое военных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу.

Об этом пишут «Новости Н».

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, которые задержали мужчин. При этом во время самого задержания один из них оказывал сопротивление.

Также отмечается, что военные имели внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе осмотра мужчин полицейские обнаружили у одного из задержанных пистолет, у второго - нож.

Кроме того задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй недавно уволился в запас из воинской службы.

«В Николаев они приехали вчера, поездом из Киева. Переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал — по словам нацгвардейца здесь работает его девушка», - пишет издание.

Также отмечается, что после задержания и изъятия оружия, на ношение которого у мужчин не было соответствующих разрешений, их доставили в Ингульский райотдел полиции.

Напомним, что в Очакове 21 октября возле одного из баров конфликт между двумя нетрезвыми военными закончился стрельбой.